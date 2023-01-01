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Шепоты и крики
Киноафиша Фильмы Шепоты и крики Шепоты и крики, 1972: актеры и роли
Cries and Whispers Шепоты и крики 1972 / Швеция
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Шепоты и крики, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман Ингмар Бергман Ingmar Bergman
В ролях
Ингрид Тулин Ингрид Тулин Ingrid Thulin Лив Ульман Лив Ульман Liv Ullmann Харриет Андерссон Harriet Andersson
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