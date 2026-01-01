Меню
Киноафиша Фильмы Шалун Награды и номинации фильма Шалун

Награды и номинации фильма Шалун 2006

Золотая малина 2007 Золотая малина 2007
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 2010 Золотая малина 2010
Худший актер десятилетия
Номинант
 Худший актер десятилетия
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007 MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший поцелуй
Номинант
