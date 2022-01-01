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Милена Вукотич
Милена Вукотич
Milena Vukotic
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Милена Вукотич
Milena Vukotic
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Дата рождения
23 апреля 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Милены Вукотич
Родилась 23 апреля 1938 года. Рим, Италия.
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Фильмография Милены Вукотич
Селфимания
комедия, семейный
2022, Италия / Австрия / Россия / США
8.0
Она смеется
драма
2018, Италия
5.0
Уши
драма, комедия
2016, Италия
6.0
Козни. Последний сюжет Пазолини
биография, драма, криминал
2016, Италия / Франция
6.0
Хорошая женщина
драма, мелодрама, комедия
2004, США / Великобритания / Италия / Испания / Люксембург
6.0
Фантоцци берет реванш
комедия
1990, Италия
5.0
Фантоцци уходит на пенсию
комедия
1988, Италия
6.0
Ностальгия
драма
1983, Италия / СССР
7.0
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