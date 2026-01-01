Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Эллен Баль
Ellen Bahl
Киноафиша
Персоны
Эллен Баль
Эллен Баль
Ellen Bahl
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.7
Скромное обаяние буржуазии
(1972)
7.4
Млечный Путь
(1969)
7.3
Этот смутный объект желания
(1977)
Фильмография Эллен Баль
7.3
Этот смутный объект желания
That Obscure Object of Desire
драма
1977, Франция / Испания
7.7
Скромное обаяние буржуазии
Le charme discret de la bourgeoisie
комедия, драма, фэнтези
1972, Франция / Италия / Испания
6.8
Пассажир дождя
Le passager de la pluie
криминал, триллер
1970, Италия / Франция
7.4
Млечный Путь
La voie lactée
комедия, драма
1969, Франция / Италия / Германия
6.8
Прощай, друг
Honor Among Thieves / Adieu l'ami / Tecnica di una rapina
криминал, драма
1968, Франция / Италия
Показать еще
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
Рекорд летнего проката в России — 1 210 000 000 рублей за выходные: «Человек-паук» в тройке лидеров не значится вовсе
Не знаете, что посмотреть? Metacritic выбрал 10 лучших сериалов первой половины 2026 года — №3 за 11 дней собрал 66+ млн просмотров
«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
$100 000 000 бюджета и обещание выдать зрелище в духе «Марсианина» — но новый фильм Ридли Скотта все же провалился
Осень начнется с тяжёлой драмы: 4 сентября выходит «Марик» с Копейкиным — собрали все подробности новой премьеры
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
«А ты не стой, ты сядь!» — сели? Теперь докажите, что отличите «Служебный роман» от «Жестокого романса» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить