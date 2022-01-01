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Гроза муравьев
Гроза муравьев, 2006: актеры и роли
The Ant Bully
Гроза муравьев
2006 / США
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Гроза муравьев, 2006: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джон Э. Дэвис
John E. Davis
В ролях
Николай Фоменко
Лариса Лужина
Эммануил Виторган
Emmanuil Vitorgan
Екатерина Гусева
Александр Домогаров
Павел Кабанов
Георгий Дронов
Елена Бирюкова
Джулия Робертс
Julia Roberts
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Пол Джаматти
Paul Giamatti
Эллисон Мэк
Allison Mack
Рикардо Монтальбан
Ricardo Montalbán
Реджина Кинг
Regina King
Лили Томлин
Lily Tomlin
Майлз Джеффри
Шери Отери
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