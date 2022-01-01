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Гроза муравьев Гроза муравьев
Киноафиша Фильмы Гроза муравьев Гроза муравьев, 2006: актеры и роли
The Ant Bully Гроза муравьев 2006 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Гроза муравьев, 2006: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джон Э. Дэвис John E. Davis
В ролях
Николай Фоменко Николай Фоменко Лариса Лужина Лариса Лужина Эммануил Виторган Эммануил Виторган Emmanuil Vitorgan Екатерина Гусева Екатерина Гусева Александр Домогаров Александр Домогаров Павел Кабанов Георгий Дронов Георгий Дронов Елена Бирюкова Елена Бирюкова Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Эллисон Мэк Allison Mack Рикардо Монтальбан Ricardo Montalbán Реджина Кинг Реджина Кинг Regina King Лили Томлин Лили Томлин Lily Tomlin Майлз Джеффри Шери Отери Cheri Oteri Клайв Робертсон Clive Robertson Дэвид Кэй Дэвид Кэй David Kaye Ларри Миллер Larry Miller Зак Тайлер
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