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Лариса Лужина

Лариса Лужина
Лариса Лужина
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Дата рождения
4 марта 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Лариса Лужина

Родилась 4 марта 1939 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).

Фильмография Лариса Лужина
Звездочка
драма 2020, Россия
0.0
Курьёзы
Курьёзы
драма 2019, Россия
5.0
Высоцкий. Одесская тетрадь
Высоцкий. Одесская тетрадь
документальный 2017, Россия
0.0
Май
Май
военный, мелодрама 2007, Россия
4.0
Гроза муравьев
Гроза муравьев
семейный, сказка, анимация, комедия, приключения 2006, США
6.0
Казус Кукоцкого
Казус Кукоцкого
драма 2005, Россия
6.0
Ночь на кордоне
Ночь на кордоне
драма, военный 2001, Россия
0.0
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боевик, криминал 1985, СССР
6.0
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9 октября 2021 16:30
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