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Лариса Лужина
Лариса Лужина
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Лариса Лужина
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Дата рождения
4 марта 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Лариса Лужина
Родилась 4 марта 1939 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Лариса Лужина
Звездочка
драма
2020, Россия
0.0
Курьёзы
драма
2019, Россия
5.0
Высоцкий. Одесская тетрадь
документальный
2017, Россия
0.0
Май
военный, мелодрама
2007, Россия
4.0
Гроза муравьев
семейный, сказка, анимация, комедия, приключения
2006, США
6.0
Казус Кукоцкого
драма
2005, Россия
6.0
Ночь на кордоне
драма, военный
2001, Россия
0.0
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боевик, криминал
1985, СССР
6.0
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9 октября 2021 16:30
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