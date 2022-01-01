День зависимости, 2009

Борис Горских работает медбратом в частной клинике пластической хирургии, где и знакомится с пациентом, о котором в клинике знают только то, что его зовут Илья, и он находится под личной опекой главврача--владельца клиники. Чуть позже Борис случайно узнает, что Илья Карасев — сын высокопоставленного чиновника и наркоман со стажем. А через несколько дней Илью находят мертвым в палате. Смерть наступила в результате передозировки. Бориса начинают подозревать в том, что это он принес Илье наркотики.

Следуя настоятельному совету главврача, Борис пытается бежать из города на отцовском автомобиле, но попадает в аварию. Виновники аварии Олег и его подружка Катька возвращают раненного Бориса обратно в город. Понимая, что ему никуда не уйти от событий, свидетелем которых он стал, Борис решает разобраться, что же все-таки произошло в клинике, и какое отношение ко всему происходящему имеет главврач клиники.