Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Новости
Миа Чаллис
Mia Challis
Киноафиша
Персоны
Миа Чаллис
Миа Чаллис
Mia Challis
Актерское амплуа
Актёр ужасов
Популярные фильмы
5.8
Оно. Первое пришествие
(2025)
Фильмография Миа Чаллис
Жанр
Все
Ужасы
Год
Все
2025
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
5.8
Оно. Первое пришествие
Diabolic
ужасы
2025, Австралия
Смотреть трейлер
Новости о Миа Чаллис
Зло выходит наружу в трейлере австралийского хоррора «Оно. Первое пришествие»
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667