Непубличному сыну Михалкова и Вертинской 59 лет: как выглядит наследник одной из самых красивых пар советского кино?

Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову»

«Как приручить лису» далеко не самый запутанный: 5 залипательных сериалов про расследование жутких преступлений

«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр

«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра

«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10

«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах

$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов

Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)

Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ