Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Handbok för superhjältar
Кадры из мультфильма «Handbok för superhjältar»
Кадры из мультфильма «Handbok för superhjältar»
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Места съёмок
Вся информация о мультфильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Непубличному сыну Михалкова и Вертинской 59 лет: как выглядит наследник одной из самых красивых пар советского кино?
Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову»
«Как приручить лису» далеко не самый запутанный: 5 залипательных сериалов про расследование жутких преступлений
«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр
«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра
«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10
«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах
$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов
Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)
Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ
Наш ответ Линчу: эти 5 сериалов зрители признали русской версией легендарного «Твин Пикса» (в №1 даже снялся Смоляков)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667