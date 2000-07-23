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О персоне
Фильмография
Мальте Гордингер
Malte Gårdinger
Киноафиша
Персоны
Мальте Гордингер
Мальте Гордингер
Malte Gårdinger
Дата рождения
23 июля 2000
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.3
Молодые монархи. За кадром
(2024)
7.2
Гадкая сестра
(2025)
5.3
Красная маска. Настольная книга супергероя
(2025)
Фильмография Мальте Гордингер
Жанр
Все
Анимация
Документальный
Драма
Комедия
Приключения
Семейный
Ужасы
Год
Все
2025
2024
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.3
Гадкая сестра
Den stygge stesøsteren
комедия, драма, ужасы
2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
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Рецензия
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5.3
Красная маска. Настольная книга супергероя
Handbok för superhjältar
приключения, анимация, семейный
2025, Швеция
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8.3
Молодые монархи. За кадром
Young Royals Forever
документальный
2024, Швеция
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