После смерти родителей 11-летнюю девочку Поллианну забрала к себе ее тетя Поли, известная своим суровым характером. Из атмосферы родительской любви Поллианна переселилась в мир строгих правил и запретов. Но она не сдавалась! Отец научил девочку простой и забавной игре — уметь радоваться жизни при любых обстоятельствах. Всегда веселая Поллианна раздражала своим оптимизмом не только свою тетю, но и других жителей унылого городка, которые считали, что им нечему радоваться. Вскоре все они познакомились с необычной игрой Поллианны и их жизнь стала меняться! Но однажды с Поллианной случилось несчастье, казалось не оставляющее надежды на лучшее… Сможет ли она преодолеть навалившуюся беду и сохранить радость в своем сердце?