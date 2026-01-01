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Наталия Рейс
Natalia Reyes
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Персоны
Наталия Рейс
Наталия Рейс
Natalia Reyes
Дата рождения
6 февраля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Наталии Рейс
Родилась 6 февраля 1987 года. Богота, Колумбия.
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Популярные фильмы
7.8
Продавщица роз
(2015)
7.5
Перелетные птицы
(2018)
6.5
Терминатор: Темные судьбы
(2019)
Фильмография Наталии Рейс
5.1
Лига теней
Shadow Force
боевик, драма, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
6.5
Терминатор: Темные судьбы
Terminator: Dark Fate
фантастика, боевик
2019, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.4
Кокаиновый барон
Running with the Devil
триллер, криминал, боевик
2018, США / Колумбия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.5
Перелетные птицы
Pájaros de verano
драма
2018, Германия / Колумбия / Мексика / Швейцария
7.8
Продавщица роз
драма, мелодрама
2015, Колумбия
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Новости о Наталии Рейс
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