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Наталия Рейс
Наталия Рейс Natalia Reyes
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Наталия Рейс

Natalia Reyes

Дата рождения
6 февраля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Наталии Рейс

Родилась 6 февраля 1987 года. Богота, Колумбия.

Популярные фильмы

Продавщица роз 7.8
Продавщица роз (2015)
Перелетные птицы 7.5
Перелетные птицы (2018)
Терминатор: Темные судьбы 6.5
Терминатор: Темные судьбы (2019)

Фильмография Наталии Рейс

Лига теней 5.1
Лига теней Shadow Force
боевик, драма, триллер 2025, США
Смотреть трейлер
Терминатор: Темные судьбы 6.5
Терминатор: Темные судьбы Terminator: Dark Fate
фантастика, боевик 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
Кокаиновый барон 5.4
Кокаиновый барон Running with the Devil
триллер, криминал, боевик 2018, США / Колумбия
Смотреть трейлер Рецензия
Перелетные птицы 7.5
Перелетные птицы Pájaros de verano
драма 2018, Германия / Колумбия / Мексика / Швейцария
Продавщица роз 7.8
Продавщица роз
драма, мелодрама 2015, Колумбия
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Новости о Наталии Рейс
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