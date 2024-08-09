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Зачетная принцесса - trailer
Киноафиша Трейлеры Зачетная принцесса. Trailer

Зачетная принцесса. Trailer

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Дата публикации: 9 августа 2024
Зачетная принцесса – Рыжеволосая Шанталь мечтает стать блогершей. Но все ее идеи — полный провал. Однажды случается чудо, и девушка попадает в сказочный мир. Там она становится принцессой и устраивает настоящий хаос ради лайков и вирусного контента.
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4.8 Зачетная принцесса
Зачетная принцесса комедия, фэнтези, 2024, Германия
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