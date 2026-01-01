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Мария Эрих
Maria Ehrich
Киноафиша
Персоны
Мария Эрих
Мария Эрих
Maria Ehrich
Дата рождения
26 февраля 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Эрфурт, Федеративная Республика Германия
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Биография Мария Эрих
Родилась 26 февраля 1993 года. Эрфурт, Германия.
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Популярные фильмы
6.6
Таймлесс 2: Сапфировая книга
(2014)
6.4
Таймлесс. Рубиновая книга
(2013)
6.0
Руди - гончий поросенок
(2007)
Фильмография Мария Эрих
4.8
Зачетная принцесса
Chantal im Märchenland
комедия, фэнтези
2024, Германия
Смотреть трейлер
5.8
Таймлесс 3: Изумрудная книга
Smaragdgrün
фэнтези
2016, Германия
6.6
Таймлесс 2: Сапфировая книга
Saphirblau
фэнтези, детектив, фантастика, мелодрама, драма
2014, Германия
Смотреть трейлер
6.4
Таймлесс. Рубиновая книга
Rubinrot
фэнтези, приключения, фантастика
2013, Германия
Смотреть трейлер
6
Руди - гончий поросенок
Rennschwein Rudi Rüssel 2 - Rudi rennt wieder!
семейный
2007, Германия
4.4
Мой братик - собачка
Mein Bruder ist ein Hund
семейный
2004, Германия / Великобритания / Нидерланды
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