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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Нельсон Ли
Nelson Lee
Киноафиша
Персоны
Нельсон Ли
Нельсон Ли
Nelson Lee
Дата рождения
16 октября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.6
Все к лучшему
(2016)
7.4
Полиция Гавайев
(2010)
7.4
Секретный уровень
(2024)
Фильмография Нельсон Ли
7.4
Секретный уровень
фантастика, боевик, триллер
2024, США
6.3
Падение империи
Civil War
боевик, драма
2024, Великобритания / США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Старгерл
боевик, фантастика
2020, США
3.9
5 галактик
5 Galaxies
фантастика, боевик
2019, США / Германия
6.2
Все святые
All Saints
драма
2017, США
7.6
Все к лучшему
драма, комедия, семейный
2016, США
7
Морская полиция: Новый Орлеан
драма, криминал
2014, США
7.4
Полиция Гавайев
драма, боевик, криминал
2010, США
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