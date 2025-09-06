Семья напрокат,

Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений

Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите

Россиянин сравнил свои доходы с зарплатой отца в 1985-м — цифры пришлось пересчитать дважды

3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix

«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике

Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов

В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей

Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала

«Мне понравилась каждая минута»: 3 легких детектива продлят ощущение лета – №3 похож на «Белый лотос»

«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат