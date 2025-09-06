Семья напрокат,

Одинокий американский актер, живущий в Токио, начинает работать в японской компании, которая предоставляет услуги «арендованных семей», — он играет фальшивые роли в жизни других людей. Со временем он находит неожиданные связи и неожиданную радость в этой искусственной семье.
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