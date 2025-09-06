Семья напрокат,

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Постер фильма Семья в аренду
7.7
Семья в аренду - Трейлер
Киноафиша Фильмы Семья в аренду
7.7

Семья в аренду

, 2025
Rental Family
США / комедия, драма / 18+
Трейлеры
Пойду 3
Не пойду 0
Постер фильма Семья в аренду
7.7
Пойду 3
Не пойду 0
Семья в аренду - Трейлер
Семья в аренду  Трейлер

О фильме

Одинокий американский актер, живущий в Токио, начинает работать в японской компании, которая предоставляет услуги «арендованных семей», — он играет фальшивые роли в жизни других людей. Со временем он находит неожиданные связи и неожиданную радость в этой искусственной семье.

В ролях

Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Phillip Vanderploeg
Такэхиро Хира
Такэхиро Хира
Shinji Tada
Мари Ямамото
Aiko Nakajima
Акира Эмото
Акира Эмото
Шеннон Махина Горман
Паоло Андреа Ди Пьетро
Handsome Actor
Синдзи Одзэки
Casting Director
Takao Kin
Bartender
Risa Kameda
Neighbor Girlfriend
Yuma Sonan
Neighbor Boyfriend
Kana Kitty
Neighbor Business Woman
Gan Furukawa
Neighbor Old Man
Режиссер Кийока Миядзаки
Сценарист Кийока Миядзаки, Stephen Blahut
Композитор Йоун Тоур Биргиссон, Алекс Сомерс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 13 января 2026
Премьера в мире 6 сентября 2025
Дата выхода
26 декабря 2025 Австралия
8 января 2026 Австрия 6
8 января 2026 Аргентина
4 февраля 2026 Бельгия
27 февраля 2026 Болгария
8 января 2026 Бразилия
9 января 2026 Великобритания
8 января 2026 Гватемала
8 января 2026 Германия
26 февраля 2026 Гонконг
19 февраля 2026 Греция
15 января 2026 Израиль
9 января 2026 Ирландия 12A
15 января 2026 Исландия Unrated
9 января 2026 Испания
8 января 2026 Италия
21 ноября 2025 Канада
8 января 2026 Колумбия
16 января 2026 Латвия N12
23 января 2026 Литва
8 января 2026 Мексика B
9 января 2026 Намибия
8 января 2026 Нидерланды
26 декабря 2025 Новая Зеландия M
9 января 2026 Норвегия
8 января 2026 Перу
16 января 2026 Польша
22 января 2026 Португалия M/12
20 ноября 2025 Пуэрто-Рико PG-13
23 января 2026 Румыния
21 ноября 2025 США
15 января 2026 Сербия o.A.
8 января 2026 Сингапур M18
8 января 2026 Таиланд
13 февраля 2026 Тайвань
2 января 2026 Турция
15 января 2026 Украина
21 января 2026 Филиппины
6 февраля 2026 Финляндия
4 февраля 2026 Франция
15 января 2026 Хорватия
30 апреля 2026 Черногория o.A.
8 января 2026 Чехия
8 января 2026 Чили TE+7
8 января 2026 Швейцария 6
23 января 2026 Швеция 7
9 января 2026 Эстония
9 января 2026 ЮАР
25 февраля 2026 Южная Корея
27 февраля 2026 Япония
Сборы в мире $26 758 365
Производство Knockonwood, Domo Arigato Productions, Searchlight Pictures
Другие названия
Rental Family, Familia en renta, 日租家庭, Bérelt család, Član obitelji, Família de Aluguel, Família de Aluguer, Famille à louer, Gia Đình Cho Thuê, Ģimene nomai, Kiralık Aile, Najemi družino, Regashot Le'Hasskara, Rendipere, Rental Family - Dans la vie des autres, Rental Family - Nelle vite degli altri, Rental Family (Familia de alquiler), Rodina k pronájmu, Rodina na prenájom, Rodzina do wynajęcia, Šeima nuomai, Οικογένεια προς ενοικίαση, Орендована родина, Породица по уговору, Семья в аренду, レンタル・ファミリー, レンタルファミリー, Семья напрокат, Familia de alquiler

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 14 голосов
7.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 13 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Семья в аренду - Трейлер
Семья в аренду Трейлер
Семья в аренду - Трейлер
Семья в аренду Трейлер
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Наша рецензия

Трогательное драмеди с Бренданом Фрейзером о хрупкости отношений.
Трогательное драмеди с Бренданом Фрейзером о хрупкости отношений. Филипп Вандерлог (Брендан Фрейзер) — неудачливый актер, который уже много лет живет в Токио, но так и не продвинулся дальше ролей «типичного американца», а самым известным его появлением на ТВ остается реклама зубной пасты. Однажды Филипп получает предложение поработать в агентстве «Семья в аренду», актеры которого по запросу клиентов играют роли их родственников, друзей, возлюбленных. Так Филипп обретает сразу несколько новых жизней: становится фейковым…

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

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