«Семья в аренду»: Рецензия Киноафиши

Филипп Вандерлог (Брендан Фрейзер) — неудачливый актер, который уже много лет живет в Токио, но так и не продвинулся дальше ролей «типичного американца», а самым известным его появлением на ТВ остается реклама зубной пасты. Однажды Филипп получает предложение поработать в агентстве «Семья в аренду», актеры которого по запросу клиентов играют роли их родственников, друзей, возлюбленных. Так Филипп обретает сразу несколько новых жизней: становится фейковым мужем-канадцем для девушки, мечтающей вырваться из-под опеки родителей; участливым журналистом, пишущем статью о некогда культовом актере, который теперь страдает от проблем с памятью; отцом девочки, которая хочет поступить в престижную школу. Но постепенно Филипп начинает по-настоящему привязываться к своим клиентам, срастаясь с ролями, которые он играет.

«Семья в аренду» — новая работа японской постановщицы Хикари, которая получила несколько наград Берлинского кинофестиваля за драму «37 секунд», а в прошлом году прогремела с сериалом «Грызня». В своих фильмах Хакари часто рассуждает на тему человеческих отношений, исследуя, как выстраиваются и стираются барьеры между людьми. В «Семье в аренду» она продолжает говорить о взаимопонимании, одиночестве, сочувствии, делая это с невероятной теплотой и любовью к своим героям.

О самом Филиппе зритель мало что знает. Кто он, почему решил переехать в Японию, какие события повлияли на его характер и становление? Лишь в финале герой немного приоткроет завесу тайны, поделившись со своей коллегой болью от смерти отца, но и это не проливает свет на его историю. Интересно то, что Филипп удивительным образом раскрывается как личность, примеряя чужие маски. Особенно важными становятся две истории: девочки Мии, которой он не просто помогает пройти собеседование в школу, куда ее не примут без присутствия обоих родителей, но и по-настоящему заботится о ней, и пожилого актера, который хочет в последний раз увидеть родной дом. Но чем ближе герой Фрейзера становится своим клиентам, тем больнее ударит по ним разоблачение, которое, увы, неизбежно.

Стоит сказать, что аренда людей — реальная услуга, которая существует в Японии уже более 30 лет. С одной стороны, она помогает пережить социальное давление, ведь в японской культуре крайне важно «сохранить лицо» и недопустимо, например, сыграть свадьбу без присутствия родителей (пусть и ненастоящих) или появиться в компании без пары. С другой — это позволяет справиться с одиночеством, которое в Японии является важной социальной проблемой.

Обыденность такой необычной для зрителей из других стран ситуации подчеркивается и повседневным, не туристическим образом Токио, к которому мы привыкли. Здесь нет кричащих неоновых вывесок и футуристической атмосферы. Токио предстает таким, каким видят его жители — шумным, наводненным толпами людей, но при этом уютным и родным, даже для Филиппа, который, хоть и все еще воспринимается как иностранец, успел ассимилироваться.

«Семья в аренду» — простое и доброе кино о том, что волнует многих из нас в эпоху бешеных скоростей, изоляции и разобщенности: как увидеть в другом человеке родственную душу.