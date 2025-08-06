Меню
Актер-неудачник Брендан Фрейзер получает необычную работу в трейлере фильма «Семья в аренду»

Актер-неудачник Брендан Фрейзер получает необычную работу в трейлере фильма «Семья в аренду»

6 августа 2025 13:48
Актер-неудачник Брендан Фрейзер получает необычную работу в трейлере фильма «Семья в аренду»

Фильм японской постановщицы, чей предыдущий проект получил два приза в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля.

Кинокомпания Searchlight Pictures выпустила трейлер комедийной драмы «Семья в аренду», главную роль в котором сыграл обладатель премии «Оскар» Брендан ФрейзерКит», «Мумия»). В зарубежный прокат картина выйдет 21 ноября.

Действие разворачивается в Токио. В центре сюжета — американский актер (Фрейзер), у которого не очень-то ладится карьера, поэтому он вынужден браться за любую работу и сниматься в рекламе. Однажды протагонист получает необычное предложение от агентства «Семья в аренду». Наниматель (Такэхиро Хира) говорит герою Фрейзера:

«Мы продаем эмоции. Мы играем роли в семьях наших клиентов — родителей, братьев и сестер, партнеров и партнерш, лучших друзей. Мы помогаем людям установить связь с теми, кто отсутствует».

Сбитый с толку главный герой в итоге соглашается, после чего он оказывается отцом маленькой девочки, другом немолодого затворника, потерянным сыном старика. Пусть это всего лишь роли, но эмоции, которые персонаж Фрейзера чувствует к себе со стороны людей, настоящие.

Сняла фильм Киёка Миядзаки («37 секунд», «Грызня») по сценарию, который она написала со Стивеном Блахутом. В актерский состав также вошли Мари Ямамото, Акира Эмото и другие.

Фото: Searchlight Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
