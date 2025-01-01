Меню
Все части фильма "Черный телефон"

«Чёрный телефон» (The Black Phone) – cверхъестественный хоррор, ставший сенсацией

Основанная на рассказе Джо Хилла (сына Стивена Кинга), эта франшиза мастерски сочетает жуткий сверхъестественный ужас, напряжённый триллер и трогательную драму о взрослении.

Идеально для тех, кто ищет умный хоррор с сильным сюжетом и персонажами, который заставляет сопереживать и бояться одновременно.

Черный телефон 2
Черный телефон 2
ужасы 2025, США
7.0
Черный телефон
Черный телефон
ужасы 2022, США
7.0
Фильмы франшизы

1. «Чёрный телефон» (2021)

Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое.

Сюжет: 13-летний Финни Шоу похищает маньяк по прозвищу «Ловец» и заточает в звукоизолированном подвале. Там он обнаруживает старый телефон, по которому с ним связываются души предыдущих жертв, пытаясь помочь ему спастись.

Ключевые черты

  • Икона ужасов: Этан Хоук в роли «Ловца» создал одного из самых запоминающихся злодеев современности.
  • Ностальгия: Действие происходит в 1970-х, что создаёт уникальную атмосферу.
  • Драма и хоррор: Фильм не просто пугает, а рассказывает историю о преодолении страха и семейной травмы.

2. «Чёрный телефон 2» (2025)

Разговор только начинается.

Фильм станет прямым продолжением истории Финни и его сестры Гвен. Создатели обещают, что вторая часть будет «больше, страшнее и интенсивнее».

Известно, что:

  • Вернутся режиссёр Скотт Дерриксон и основные актёры.
  • Гвен, обладающая паранормальными способностями, сыграет ключевую роль в новой угрозе.
  • Фильм исследует природу «Дара», который есть у главных героев.

Почему эта франшиза уникальна?

  • Страшный, но с душой: Это не просто набор пугающих сцен, а глубокая история о взрослении, брате и сестре и силе человеческого духа.
  • Гениальный злодей: «Ловец» — маньяк со своей ужасающей эстетикой и мотивацией.
  • Сверхъестественный саспенс: Напряжение создаётся не через кровавые сцены, а через психологический ужас и неизвестность.
