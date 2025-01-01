Черный телефон

«Чёрный телефон» (The Black Phone) – cверхъестественный хоррор, ставший сенсацией
Основанная на рассказе Джо Хилла (сына Стивена Кинга), эта франшиза мастерски сочетает жуткий сверхъестественный ужас, напряжённый триллер и трогательную драму о взрослении.
Идеально для тех, кто ищет умный хоррор с сильным сюжетом и персонажами, который заставляет сопереживать и бояться одновременно.
Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое.
Сюжет: 13-летний Финни Шоу похищает маньяк по прозвищу «Ловец» и заточает в звукоизолированном подвале. Там он обнаруживает старый телефон, по которому с ним связываются души предыдущих жертв, пытаясь помочь ему спастись.
Разговор только начинается.
Фильм станет прямым продолжением истории Финни и его сестры Гвен. Создатели обещают, что вторая часть будет «больше, страшнее и интенсивнее».
Известно, что: