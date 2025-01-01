Черный телефон

Фильмы франшизы

1. «Чёрный телефон» (2021)

Прошлое не мертво. Оно даже не прошлое.

Сюжет: 13-летний Финни Шоу похищает маньяк по прозвищу «Ловец» и заточает в звукоизолированном подвале. Там он обнаруживает старый телефон, по которому с ним связываются души предыдущих жертв, пытаясь помочь ему спастись.

Ключевые черты

Икона ужасов: Этан Хоук в роли «Ловца» создал одного из самых запоминающихся злодеев современности.

Ностальгия: Действие происходит в 1970-х, что создаёт уникальную атмосферу.

Драма и хоррор: Фильм не просто пугает, а рассказывает историю о преодолении страха и семейной травмы.

2. «Чёрный телефон 2» (2025)

Разговор только начинается.

Фильм станет прямым продолжением истории Финни и его сестры Гвен. Создатели обещают, что вторая часть будет «больше, страшнее и интенсивнее».

Известно, что:

Вернутся режиссёр Скотт Дерриксон и основные актёры.

Гвен, обладающая паранормальными способностями, сыграет ключевую роль в новой угрозе.

Фильм исследует природу «Дара», который есть у главных героев.

