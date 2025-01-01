Прокатчик Артмейнстрим

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Новинки Артмейнстрим
Декодер. Игра гения Декодер. Игра гения
драма, триллер, военный
 
Сидони в Японии Сидони в Японии
драма, мелодрама
 
Черный пёс Черный пёс
драма
 
Однажды мы расскажем друг другу всё Однажды мы расскажем друг другу всё
драма, исторический, мелодрама
 
Объясни мне, любовь Объясни мне, любовь
биография, драма, исторический
 
Реальная история Уиннер Реальная история Уиннер
драма
 
Май декабрь Май декабрь
драма, мелодрама
 
Задира Задира
комедия, драма
 
Декодер. Игра гения
Фильмы от Артмейнстрим
Черный пёс
Черный пёс
драма 2024, Китай
0.0
Саранча
Саранча
драма, триллер 2024, Франция / Катар / Тайвань / США
0.0
Декодер. Игра гения
Декодер. Игра гения
драма, триллер, военный 2024, Китай
0.0
Май декабрь
Май декабрь
драма, мелодрама 2023, США
0.0
Новенький
Новенький
драма 2023, США
0.0
Задира
Задира
комедия, драма 2023, Великобритания
0.0
Реальная история Уиннер
Реальная история Уиннер
драма 2023, США
0.0
Однажды мы расскажем друг другу всё
Однажды мы расскажем друг другу всё
драма, исторический, мелодрама 2023, Германия
0.0
Этот сериал захватил весь мир и перевалил за 20 миллионов просмотров: для британцев это большая редкость
Почему в «Дюне» не показывают инопланетян? Герберт оставил ответ между строк — и он пугает
Флоре помогут не сыновья, а байкер-брюнет: во 2 сезоне «Детей перемен» появится звезда сериала «Король и шут»
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«Это аномалия»: как связаны Руми из «Кей-поп-охотниц на демонов» и Нео из «Матрицы» — у создателя топ-аниме Netflix есть неожиданный ответ
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» побил все мыслимые и немыслимые рекорды в Японии — теперь на очереди Россия
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