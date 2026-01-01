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Юлия Рудина
Юлия Рудина Julija Sergeevna Roedina
Киноафиша Персоны Юлия Рудина

Юлия Рудина

Julija Sergeevna Roedina

Дата рождения
12 сентября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Актер озвучки, Драматический актёр, Путешественник
В каком театре играет

Популярные фильмы

ДиноСити 7.9
ДиноСити (2021)
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» 7.6
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» (2025)
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка 7.5
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка (2023)

Фильмография Юлии Рудиной

Лунтик. Обратная сторона луны 6.6
Лунтик. Обратная сторона луны
анимация, детский, семейный 2026, Россия
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Билеты
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» 7.6
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица» Ganzel i Gretel. Missiya Spyashchaya krasavitsa
анимация 2025, Россия
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Мальчик-дельфин 2 6.6
Мальчик-дельфин 2 Pesare Dolfini 2
анимация 2025, Россия
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На выброс 7.2
На выброс Na vybros
анимация 2025, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Отставник. Защита Дедова
Отставник. Защита Дедова
боевик, мини-сериал 2023, Россия
Царевны и Таинственная гостья 4.5
Царевны и Таинственная гостья Tsarevny i Tainstvennaya gostya
анимация, детский 2023, Россия
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Руслан и Людмила. Больше, чем сказка 7.5
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка Ruslan i Lyudmila. Bolshe, chem skazka
анимация 2023, Россия
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Мальчик-дельфин 5.4
Мальчик-дельфин Malchik Delfin
анимация, приключения, фэнтези, комедия 2022, Россия / Турция
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Другие проекты Юлии Рудиной
Раневская. Одинокая насмешница
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Раневская. Одинокая насмешница

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Женитьба Бальзаминова
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Женитьба Бальзаминова

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Раневская. Одинокая насмешница
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Раневская. Одинокая насмешница

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