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Юлия Рудина
Julija Sergeevna Roedina
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Персоны
Юлия Рудина
Юлия Рудина
Julija Sergeevna Roedina
Дата рождения
12 сентября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Драматический актёр
,
Путешественник
В каком театре играет
Театр на Садовой (Приют комедианта)
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