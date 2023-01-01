Тридцать семь и два по утрам, 1986

Молодой парень, начинающий писатель, живет с красивой, но склонной к истерике, чрезвычайно взрывной девушкой. Они любят друг друга, им очень хорошо в постели, но с работы, где он охранял и красил пляжные домики, его увольняют из-за ее очередной выходки. Постепенно становится ясно, что она больна - в ресторане, где они подрабатывали, она ударила посетительницу вилкой. Издатели тем временем отказываются печатать его рукописи. Разбирается она с ними в своей неповторимой манере - одному из них рассекла щеку. Но несмотря на все эти вспышки, отношения их на редкость нежные, она верит в его талант, и тема любви связывает в одно целое неспешный ход, казалось бы, незначительных повседневных событий этой трогательной драмы, ведущих к трагическому финалу.