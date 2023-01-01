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Тридцать семь и два по утрам Тридцать семь и два по утрам
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Тридцать семь и два по утрам, 1986

1986 / Франция
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Молодой парень, начинающий писатель, живет с красивой, но склонной к истерике, чрезвычайно взрывной девушкой. Они любят друг друга, им очень хорошо в постели, но с работы, где он охранял и красил пляжные домики, его увольняют из-за ее очередной выходки. Постепенно становится ясно, что она больна - в ресторане, где они подрабатывали, она ударила посетительницу вилкой. Издатели тем временем отказываются печатать его рукописи. Разбирается она с ними в своей неповторимой манере - одному из них рассекла щеку. Но несмотря на все эти вспышки, отношения их на редкость нежные, она верит в его талант, и тема любви связывает в одно целое неспешный ход, казалось бы, незначительных повседневных событий этой трогательной драмы, ведущих к трагическому финалу.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1986
Возраст 18+
Режиссер
Жан-Жак Беиней
В ролях
Жан-Юг Англад
Жан-Юг Англад
Беатрис Даль
Беатрис Даль
Жерар Дармон
Жерар Дармон
Клементин Селарье
Клементин Селарье
Жак Мато
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тридцать семь и два по утрам 3 постера
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