Вин Дизель подтвердил дату премьеры «Форсажа 11»

Вин Дизель огласил официальную дату премьеры «Форсажа 11», который станет заключительным фильмом про Доминика Торетто. В своих соцсетях актер поделился парой концепт-артов и объявил, что масштабный финал выйдет в кинотеатры 4 апреля 2025 года. Ниже приведено сопроводительное сообщение Дизеля, в котором он похвалил своего коллегу Джейсона Момоа, воплотившего антагониста Данте:

«4 апреля 2025 года… Осталось менее 22 месяцев. Мне нравится, как экспрессивно и слаженно работают все актеры нашей франшизы, ставшей частью мировой саги. Джейсону хотелось попробовать нечто совершенно уникальное, поэтому он создал персонажа, которого не забудет весь мир. Спасибо всем за то, что вы с нами. Семь миллиардов ничего не значат, если они не отражают важность семьи и верности. Для тех, кто не в курсе — «Форсаж 10» является первой главой финала. Во второй вы увидите результат труда нашей семьи и студии. Грядет нечто особенное».

Интересно в данном случае еще и то, что на утвержденный прокатный слот намечена дата выхода экранизации видеоигры «Майнкрафт» от Warner Bros., где главную роль тоже сыграет Момоа.

Ранее выяснилось, что следующим блокбастером гоночной серии будет сольный фильм про Люка Хоббса в исполнении Дуэйна Джонсона. Он станет своеобразным мостиком между десятой и одиннадцатой частями. Его дату премьеры студия Universal Pictures еще не огласила.

Концепты, представленные Дизелем, намекают на сюжетную линию персонажей Мишель Родригес и Шарлиз Терон. В концовке десятой части они выбрались из плена и оказались на заснеженной базе, где встретили героиню Галь Гадот. Журналисты полагают, что данный твист может быть как-то связан с Мистером Никто (Курт Рассел).