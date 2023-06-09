Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сквозь время" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вин Дизель подтвердил дату премьеры «Форсажа 11»

Вин Дизель подтвердил дату премьеры «Форсажа 11»

9 июня 2023 14:03
Вин Дизель подтвердил дату премьеры «Форсажа 11»

Также актер выразил почтение Джейсону Момоа.

Вин Дизель огласил официальную дату премьеры «Форсажа 11», который станет заключительным фильмом про Доминика Торетто. В своих соцсетях актер поделился парой концепт-артов и объявил, что масштабный финал выйдет в кинотеатры 4 апреля 2025 года. Ниже приведено сопроводительное сообщение Дизеля, в котором он похвалил своего коллегу Джейсона Момоа, воплотившего антагониста Данте:

«4 апреля 2025 года… Осталось менее 22 месяцев. Мне нравится, как экспрессивно и слаженно работают все актеры нашей франшизы, ставшей частью мировой саги. Джейсону хотелось попробовать нечто совершенно уникальное, поэтому он создал персонажа, которого не забудет весь мир. Спасибо всем за то, что вы с нами. Семь миллиардов ничего не значат, если они не отражают важность семьи и верности. Для тех, кто не в курсе — «Форсаж 10» является первой главой финала. Во второй вы увидите результат труда нашей семьи и студии. Грядет нечто особенное».

Вин Дизель подтвердил дату премьеры «Форсажа 11»Вин Дизель подтвердил дату премьеры «Форсажа 11»

Интересно в данном случае еще и то, что на утвержденный прокатный слот намечена дата выхода экранизации видеоигры «Майнкрафт» от Warner Bros., где главную роль тоже сыграет Момоа.

Ранее выяснилось, что следующим блокбастером гоночной серии будет сольный фильм про Люка Хоббса в исполнении Дуэйна Джонсона. Он станет своеобразным мостиком между десятой и одиннадцатой частями. Его дату премьеры студия Universal Pictures еще не огласила.

Концепты, представленные Дизелем, намекают на сюжетную линию персонажей Мишель Родригес и Шарлиз Терон. В концовке десятой части они выбрались из плена и оказались на заснеженной базе, где встретили героиню Галь Гадот. Журналисты полагают, что данный твист может быть как-то связан с Мистером Никто (Курт Рассел).

Фото: Universal Pictures; Vin Diesel
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Опасное удовольствие: 8 самых напряжённых эротических триллеров Читать далее 8 июня 2023
От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг От «Мартина Идена» до «Снегиря»: 9 новых фильмов по мотивам книг Читать далее 8 июня 2023
Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Меган Фокс и легенды боевиков берутся за новую миссию в первом трейлере «Неудержимых 4» Читать далее 8 июня 2023
Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол Истории чемпионов: 8 фильмов и сериалов про баскетбол Читать далее 9 июня 2023
Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Никита Ефремов попадает в мир особых книг в трейлере фэнтезийного сериала «Библиотекарь» Читать далее 9 июня 2023
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» Читать далее 9 июня 2023
Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Так ли хорош новый фильм DC? Мнения критиков о «Флэше» разделились Читать далее 7 июня 2023
Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака» Генри Кавилл сокрушает монстров и людей в трейлере третьего сезона «Ведьмака» Читать далее 9 июня 2023
Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Монахиня Кейт Блантшетт берет под защиту мальчика-аборигена в трейлере драмы «Новенький» Читать далее 8 июня 2023
Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса Эмма Стоун показывает свой нрав в новом трейлере «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса Читать далее 9 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше