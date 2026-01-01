Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Зона интересов
Награды и номинации фильма Зона интересов
Награды и номинации фильма Зона интересов 2023
Оскар 2024
Лучший звук
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Главный приз фестиваля
Победитель
Соревнование
Победитель
Лучший композитор
Победитель
CST Художник - Приз технического специалиста
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Original Score, Motion Picture
Номинант
Best Motion Picture, Drama
Номинант
Best Motion Picture, Non-English Language
Номинант
BAFTA 2024
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
