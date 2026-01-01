Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Зона интересов 2023

Оскар 2024 Оскар 2024
Лучший звук
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023 Каннский кинофестиваль 2023
Главный приз фестиваля
Победитель
Соревнование
Победитель
Лучший композитор
Победитель
CST Художник - Приз технического специалиста
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2024 Золотой глобус 2024
Best Original Score, Motion Picture
Номинант
 Best Motion Picture, Drama
Номинант
 Best Motion Picture, Non-English Language
Номинант
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
