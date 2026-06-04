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Акыл готовится к свадьбе дочери, но внезапные расходы и приезд гостей ставят семью на грань финансового краха. В попытке сэкономить он нанимает дешёвого мастера через интернет, однако посредник исчезает вместе с деньгами. Когда кажется, что всё потеряно, рядом остаётся только узбекский мастер Алишер. Чтобы спасти той, они начинают вместе брать заказы на ремонт. Но первая же работа оборачивается катастрофой — взрыв газа уничтожает квартиру и окончательно рушит жизнь Акыла. Теперь два совершенно разных человека должны найти выход из ситуации, пока не стало слишком поздно.
|4 июня 2026
|Кыргызстан
|16+