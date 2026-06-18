Нурлан всю жизнь мечтал о сыне. После шести дочерей родилась седьмая — и он назвал её Уулболсун, воспитав как настоящего джигита. Спустя годы Уулболсун стала сильной, бесстрашной и привыкла жить по мужским правилам. Но когда родители решают выдать её замуж, она уходит из дома и отправляется в Бишкек. В большом городе её ждут новые испытания, неожиданная любовь и главный вопрос всей жизни: кто она на самом деле — чужая мечта или человек со своей судьбой? «Уулболсун» — трогательная и смешная история о поиске себя, семье и праве быть тем, кем ты хочешь.