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Постер фильма Уулболсун
Киноафиша Фильмы Уулболсун

Уулболсун

, 2026
Уулболсун
Кыргызстан / комедия
Пойду 36
Не пойду 13
Постер фильма Уулболсун
Пойду 36
Не пойду 13

О фильме

Нурлан всю жизнь мечтал о сыне. После шести дочерей родилась седьмая — и он назвал её Уулболсун, воспитав как настоящего джигита. Спустя годы Уулболсун стала сильной, бесстрашной и привыкла жить по мужским правилам. Но когда родители решают выдать её замуж, она уходит из дома и отправляется в Бишкек. В большом городе её ждут новые испытания, неожиданная любовь и главный вопрос всей жизни: кто она на самом деле — чужая мечта или человек со своей судьбой? «Уулболсун» — трогательная и смешная история о поиске себя, семье и праве быть тем, кем ты хочешь.

В ролях

Бакболот Конурбаев
Жылдызбек Касейинов
Жылдызбек Касейинов
Алишер Анарбек уулу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 18 июня 2026
Дата выхода
18 июня 2026 Кыргызстан 14+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

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