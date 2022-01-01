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Кристиан Фридель
Кристиан Фридель
Christian Friedel
О персоне
Фильмография
Кристиан Фридель
Christian Friedel
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Дата рождения
9 марта 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Кристиан Фридель
Родился 9 марта 1979 года. Магдебург, ГДР (Германия).
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Фильмография Кристиан Фридель
Белый цирк
фэнтези
2017, Канада
0.0
Взорвать Гитлера
драма, военный, биография
2015, Германия
6.0
Я нормально супер гуд
комедия
2012, Германия
7.0
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