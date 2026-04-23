С давних времён в степи рассказывают о человеке, которого трудно найти. Он появляется там, где кому-то нужна помощь, и исчезает раньше, чем его успевают поблагодарить. Люди говорят: когда судьба ставит человека перед трудным выбором, где-то рядом обязательно оказывается тот, кого называют Алдаром. В эпоху кочевых ханств на земле казахской степи назревает конфликт между казахами и ойратами. Сын казахского хана попадает в плен, и враги требуют за него почти невыполнимый выкуп. Чтобы спасти наследника и узнать намерения противника, в стан врага отправляют самого находчивого человека степи — Алдара. Но в плену происходит неожиданное: юноша влюбляется в дочь ойратского правителя. Запретная любовь может стоить им жизни, а две армии уже готовятся встретиться на поле битвы. Проникнув на территорию врага с помощью своей хитрости и верных друзей, Алдар спасает влюблённых и находит способ предотвратить войну. Когда войска сходятся лицом к лицу, именно его мудрость и смекалка меняют ход событий. Битва так и не начинается, враги расходятся без крови, а молодые получают шанс быть вместе — ещё раз подтверждая легенду о человеке, который приходит в степь тогда, когда он нужнее всего.