Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мари Роза Титджен
Marie Rosa Tietjen
Киноафиша
Персоны
Мари Роза Титджен
Мари Роза Титджен
Marie Rosa Tietjen
Дата рождения
1 января 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Бремерхафен, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Остановка на перегоне
(2011)
7.4
Зона интересов
(2023)
Билеты
Фильмография Мари Роза Титджен
Жанр
Все
Военный
Драма
Исторический
Год
Все
2023
2011
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7.4
Зона интересов
The Zone of Interest
драма, исторический, военный
2023, Польша / Великобритания / США
Смотреть трейлер
Билеты
7.8
Остановка на перегоне
Halt auf freier Strecke
драма
2011, Германия / Франция
Над этим российским сериалом работали ветераны КГБ: прошло 20 лет, а он до сих пор смотрится на одном дыхании
Практически новый Брагин: в 2026 жду сериал НТВ о харизматичном следователе — со звездой «Анны-медиум»
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667