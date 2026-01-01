Оповещения от Киноафиши
Мари Роза Титджен
Мари Роза Титджен Marie Rosa Tietjen
Мари Роза Титджен

Marie Rosa Tietjen

Дата рождения
1 января 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Бремерхафен, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Остановка на перегоне 7.8
Остановка на перегоне (2011)
Зона интересов 7.4
Зона интересов (2023)

Фильмография Мари Роза Титджен

Жанр
Год
Зона интересов 7.4
Зона интересов The Zone of Interest
драма, исторический, военный 2023, Польша / Великобритания / США
Остановка на перегоне 7.8
Остановка на перегоне Halt auf freier Strecke
драма 2011, Германия / Франция
