Энн Хэтэуэй снимется в новом фильме от режиссера «Легенды о Зеленом Рыцаре»

По информации Deadline, Энн Хэтэуэй и Михаэла Коэл были утверждены на главные роли в новом фильме от студии A24 под названием Mother Mary («Мать Мария»). Режиссером и сценаристом картины выступает постановщик «Легенды о Зеленом Рыцаре», «Старика с пистолетом» и «Истории призрака» Дэвид Лоури.

Фильм будет представлять собой эпическую поп-мелодраму, повествующую о вымышленном музыканте (Хэтэуэй) и ее отношениях с культовым модельером (Коэл).

Участник группы Bleachers Джек Антонофф и певица Сharlie XCX занимаются созданием песен для фильма. Саундтрек к картине сочиняет композитор Дэниел Харт, который ранее уже работал с Лоури над теми же «Легендой о Зеленом Рыцаре», «Стариком с пистолетом» и «Историей призрака». Продюсерами проекта являются Лоури, Тоби Хальбрукс («Никогда не возвращайтесь»), Джеймс М. Джонстон («Ты — мне, я — тебе») и другие. Съемки Mother Mary будут проходить в Германии.

В ближайшем будущем Хэтэуэй также можно будет увидеть в драме «Эйлин», впервые показанной на фестивале «Сандэнс» в январе, и триллере «Материнский инстинкт», в котором она играет главную роль вместе с Джессикой Честейн. Коэл, ставшая первой чернокожей женщиной, получившей премию «Эмми» (награда «Лучший сценарий эпизода, фильма или драматической программы» за мини-сериал «Я могу тебя уничтожить» в 2021 году), в скором времени появится в шоу «Мистер и миссис Смит» от Amazon.