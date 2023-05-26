Звезда «Эйфории» Хантер Шафер сыграет с Энн Хэтэуэй в мюзикле от студии A24

В актерском составе музыкальной драмы Дэвида Лоури «Мать Мария» (Mother Mary) произошло очередное пополнение. Согласно Deadline, к ранее утвержденным Энн Хэтэуэй («Время Армагеддона») и Михаэле Коэл («Черная Пантера: Ваканда навеки») присоединилась Хантер Шафер, наиболее известная по хитовому сериалу HBO «Эйфория».

О сюжете пока мало деталей, но ранее выяснилось, что в центре повествования окажутся взаимоотношения известной музыкальной исполнительницы (Хэтэуэй) и ее дизайнера одежды (Коэл). Шафер в этой истории воплотит помощницу последней по имени Хильда. В ленте будут использованы оригинальные композиции, написанные Джеком Антоноффом и певицей Charli XCX.

Съемки пройдут в Германии при финансовой поддержке компаний Film und Medienstiftung NRW и DFFF. Для Лоури грядущая картина станет третьим совместным фильмом со студией A24 после «Легенды о Зеленом Рыцаре» и «Истории призрака». Недавно Лоури срежиссировал два проекта для сервиса Disney+ — семейное фэнтези «Питер Пэн и Венди» и эпизод сериала «Звездные войны: Опорная команда».

Шафер сейчас готовится к съемкам третьего сезона «Эйфории». В числе ее ближайших проектов значатся приквел «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», хоррор «Кукушка» и новый фильм Йоргоса Лантимоса под названием AND.