Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Звезда «Эйфории» Хантер Шафер сыграет с Энн Хэтэуэй в мюзикле от студии A24

Звезда «Эйфории» Хантер Шафер сыграет с Энн Хэтэуэй в мюзикле от студии A24

26 мая 2023 15:07
Звезда «Эйфории» Хантер Шафер сыграет с Энн Хэтэуэй в мюзикле от студии A24

Фильм о взаимоотношениях певицы и ее дизайнера.

В актерском составе музыкальной драмы Дэвида Лоури «Мать Мария» (Mother Mary) произошло очередное пополнение. Согласно Deadline, к ранее утвержденным Энн Хэтэуэй («Время Армагеддона») и Михаэле Коэл («Черная Пантера: Ваканда навеки») присоединилась Хантер Шафер, наиболее известная по хитовому сериалу HBO «Эйфория».

О сюжете пока мало деталей, но ранее выяснилось, что в центре повествования окажутся взаимоотношения известной музыкальной исполнительницы (Хэтэуэй) и ее дизайнера одежды (Коэл). Шафер в этой истории воплотит помощницу последней по имени Хильда. В ленте будут использованы оригинальные композиции, написанные Джеком Антоноффом и певицей Charli XCX.

Съемки пройдут в Германии при финансовой поддержке компаний Film und Medienstiftung NRW и DFFF. Для Лоури грядущая картина станет третьим совместным фильмом со студией A24 после «Легенды о Зеленом Рыцаре» и «Истории призрака». Недавно Лоури срежиссировал два проекта для сервиса Disney+ — семейное фэнтези «Питер Пэн и Венди» и эпизод сериала «Звездные войны: Опорная команда».

Шафер сейчас готовится к съемкам третьего сезона «Эйфории». В числе ее ближайших проектов значатся приквел «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах», хоррор «Кукушка» и новый фильм Йоргоса Лантимоса под названием AND.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Искусство подчиняться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Стоп-слово» Искусство подчиняться: Киноафиша приглашает на показ фильма «Стоп-слово» Читать далее 26 мая 2023
Отличный экшен и саундтрек: доступны первые отзывы о «Трансформерах: Восхождение Звероботов» Отличный экшен и саундтрек: доступны первые отзывы о «Трансформерах: Восхождение Звероботов» Читать далее 25 мая 2023
Что смотреть на выходных: «Джон Уик 4», «Шазам! Ярость богов» и комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером Что смотреть на выходных: «Джон Уик 4», «Шазам! Ярость богов» и комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером Читать далее 26 мая 2023
Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид» Дженнифер Лоуренс находит необычную работу в новом трейлере пикантной комедии «Без обид» Читать далее 25 мая 2023
Квентин Тарантино поделился информацией о своем новом фильме «Кинокритик» Квентин Тарантино поделился информацией о своем новом фильме «Кинокритик» Читать далее 26 мая 2023
Марго Робби и Райан Гослинг меняют пластиковый мир на реальный в новом трейлере «Барби» Марго Робби и Райан Гослинг меняют пластиковый мир на реальный в новом трейлере «Барби» Читать далее 26 мая 2023
Прошлое сосуществует с будущим в эффектном трейлере фантастического фильма «Сквозь время» Прошлое сосуществует с будущим в эффектном трейлере фантастического фильма «Сквозь время» Читать далее 26 мая 2023
Идрис Эльба спасает заложников в трейлере триллер-сериала «Захваченный рейс» Идрис Эльба спасает заложников в трейлере триллер-сериала «Захваченный рейс» Читать далее 25 мая 2023
Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года Читать далее 25 мая 2023
По горячим следам: 10 самых высокооцененных фильмов Каннского фестиваля По горячим следам: 10 самых высокооцененных фильмов Каннского фестиваля Читать далее 26 мая 2023
Related video