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Альба Баптиста
Alba Baptista
Киноафиша
Персоны
Альба Баптиста
Альба Баптиста
Alba Baptista
Дата рождения
10 июля 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Лиссабон, Португалия
Рост
160 см
Популярные фильмы
7.6
Монахиня-воин
(2020)
5.5
Заклятие Амелии
(2023)
5.2
Ночь с психопатом
(2025)
Фильмография Альба Баптиста
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Мистика
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2025
2023
2020
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
5.2
Ночь с психопатом
Borderline
триллер, комедия
2025, Канада / США
Смотреть трейлер
Рецензия
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5.5
Заклятие Амелии
Amelia's Children
ужасы, триллер
2023, Португалия
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7.6
Монахиня-воин
боевик, фэнтези, мистика
2020, США
Новости о Альба Баптиста
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