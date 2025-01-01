Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мать Мария Мать Мария, : актеры и роли

Мать Мария, : актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Лоури Дэвид Лоури David Lowery
В ролях
Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Михаэла Коэл Михаэла Коэл Michaela Coel Хантер Шафер Хантер Шафер Hunter Schafer
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Рейтинг выше 8 — это вам не шутки: 8 действительно классных сериалов с сериями не длиннее 30 минут
«Мажор дорос до царя», но все равно играет самого себя: Прилучного в образе Салтана раскритиковали в Сети
Половина выходного — и дело раскрыто: этот мини-сериал от Netflix с высоким рейтингом можно проглотить за 5 часов 15 минут
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше