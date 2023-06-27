Подростки переносятся в Юрский период в трейлере фильма «Назад к динозаврам»

Прокатная компания «Наше кино» презентовала дублированный трейлер канадской приключенческой ленты «Назад к динозаврам» о невероятных путешествиях во времени. Российский релиз картины, объединившей в себе концепции «Инопланетянина», «Назад в будущее» и «Парка Юрского периода», состоится уже 29 июня.

В центре повествования — подростки Джэйсон (Софиан Оленюк) и Лара (Лола Россиньоль-Артс). Главные герои обнаруживают в лесу загадочный летательный аппарат, но оказывается, что это не просто корабль пришельцев, а самая настоящая машина для путешествий во времени. С помощью находки друзья отправляются в удивительное межгалактическое странствие сквозь пространство и время, где они сталкиваются рядом опасностей. Чтобы вернуться домой, героям придется побороться за выживание среди динозавров.

В остальной актерский состав вошли Эрик Дэвис, Натаниэль Амранян, Мишель Перрон, Патриша Саммерсетт, Мелисса Картер, Майкл Бродерик и Аристоменис Цирбас («Экзоиды»), который также выступил режиссером и сценаристом ленты.

Мировая премьера «Назад к динозаврам» состоялась на кинофестивале «Фантазия», где проект получил приз зрительских симпатий за лучший квебекский полнометражный фильм.