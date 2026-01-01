Лола Россигнол-Артс

«Никогда не выбрасывайте вишневые косточки»: чищу, отвариваю и сохраняю — летом охлаждают, зимой согревают

Минус один учебный день с 1 сентября: школьников могут перевести на новое расписание уже в 2026-м

Россиян официально лишили выходного на Новый год из-за ситуации в стране: решение уже принято

Отдадим полцарства за правильный ответ: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с принцессой (тест)

Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино

Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix

Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской

Вольтури заменили на Черногора, а Джейкоба на Чудо-Юдо: в октябре выйдет наш ответ «Сумеркам» с рейтингом 6+

Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1

«Своего рода “Аватар”»: почему на самом деле «Терминатора 2» в России полюбили сильнее, чем первую часть – спецэффекты ни при чем