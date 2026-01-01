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Мишель Перрон
Michel Perron
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Мишель Перрон
Мишель Перрон
Michel Perron
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ричмонд, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.9
Липучка
(2024)
6.3
Плюшевый кролик
(2009)
6.2
Там, где деньги
(2000)
Фильмография Мишель Перрон
6.9
Липучка
драма, комедия
2024, Канада
5.4
Назад к динозаврам
Timescape
фантастика, семейный
2022, Канада / США
Смотреть трейлер
6.3
Плюшевый кролик
The Velveteen Rabbit
анимация, драма, семейный
2009, Канада / США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Там, где деньги
Where the Money Is
криминал, драма, комедия
2000, США / Германия / Великобритания
5.9
Лэсси
семейный
1997, Канада
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Новости о Мишель Перрон
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