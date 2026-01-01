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Мишель Перрон
Мишель Перрон Michel Perron
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Мишель Перрон

Michel Perron

Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ричмонд, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Фантастический герой

Популярные фильмы

Липучка 6.9
Липучка (2024)
Плюшевый кролик 6.3
Плюшевый кролик (2009)
Там, где деньги 6.2
Там, где деньги (2000)

Фильмография Мишель Перрон

Липучка 6.9
Липучка
драма, комедия 2024, Канада
Назад к динозаврам 5.4
Назад к динозаврам Timescape
фантастика, семейный 2022, Канада / США
Смотреть трейлер
Плюшевый кролик 6.3
Плюшевый кролик The Velveteen Rabbit
анимация, драма, семейный 2009, Канада / США
Смотреть трейлер
Там, где деньги 6.2
Там, где деньги Where the Money Is
криминал, драма, комедия 2000, США / Германия / Великобритания
Лэсси 5.9
Лэсси
семейный 1997, Канада
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Новости о Мишель Перрон
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