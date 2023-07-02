Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корабль призраков"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Назад к динозаврам
Отзывы о фильме «Назад к динозаврам»
Timescape
Назад к динозаврам
2022 / Канада / США
Смотреть трейлер
6.2
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
Билеты от 100 ₽
Билеты от 100 ₽
В избранное
Уже в избранном
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Назад к динозаврам»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
User
2 июля 2023, 06:54
Оценка
Очень скучный, предсказуемый фильм. Дети младше 11 лет в зале издергали своих родителей просьбами уйти из кинотеатра. Мы с сыном досмотрели, но мне понадобились усилия, чтоб не заснуть.
2 июля 2023, 06:54
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
2 июля 2023, 14:46
в ответ на сообщение
User от 2 июля 2023, 06:54
Здравствуйте! Спасибо за отзыв!
2 июля 2023, 14:46
0
0
Ответить
Валерия Комарова
10 июля 2023, 10:45
Оценка
Очень скучный фильм,дизавров показали мало,один эпизод,дальше диалог двух детей в летательном аппарате. Чем закончилось,не расскажу,так как заснула. Сын досмотрел,но ему фильм не понравился.
10 июля 2023, 10:45
1
0
Ответить
klojn1989
15 июля 2023, 19:43
Оценка
Так себе.
Идея слабая, подача глупая, снят нормально.
Уснул во время сеанса, разбудил вопль тирекса. Последний раз спал в кинотеатре на фильме \"Аватар повелитель стихий\" примерно также слабенько.
Дочке 5 лет в принципе понравилось.
15 июля 2023, 19:43
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
15 июля 2023, 20:15
в ответ на сообщение
Валерия Комарова от 10 июля 2023, 10:45
Добрый вечер! Спасибо, что поделились мнением!
15 июля 2023, 20:15
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
15 июля 2023, 20:15
в ответ на сообщение
klojn1989 от 15 июля 2023, 19:43
Добрый вечер! Спасибо за ваш отзыв!
15 июля 2023, 20:15
0
0
Ответить
Юрий Алексеевич
19 июля 2023, 16:14
Сходили на сеанс , хорошо выспался 👍 ребёнку не позволил уснуть попкорн . Муть
19 июля 2023, 16:14
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
19 июля 2023, 18:56
в ответ на сообщение
Юрий Алексеевич от 19 июля 2023, 16:14
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
19 июля 2023, 18:56
0
0
Ответить
Елена Куртыгина
25 июля 2023, 10:52
Оценка
Очень скучный, несуразный фильм, поражающий нелогичным поведением героев. Занудные диалоги. Странный кастинг, главный герой раздражал. В середине фильма заснула. Детям 8 и 11 лет норм, без особых восторгов, до конца сеанса продержались на вкусняшках. Не советую
25 июля 2023, 10:52
0
0
Ответить
Илья Ромазанов
29 июля 2023, 12:45
Оценка
Идея хороша, но исполнение ужасное . Сюжет очень пресный. Графика годов 2005-2010 неимоверно скучный фильм. Лучше бы дома посидел эти 1.5 часа
29 июля 2023, 12:45
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 июля 2023, 12:25
в ответ на сообщение
Илья Ромазанов от 29 июля 2023, 12:45
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
30 июля 2023, 12:25
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 июля 2023, 12:25
в ответ на сообщение
Елена Куртыгина от 25 июля 2023, 10:52
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
30 июля 2023, 12:25
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Жанна Дюбарри
40 комментариев
Русалочка
31 комментарий
За Палыча!
12 комментариев
Кентавр
74 комментария
Круче некуда
24 комментария
Параллельные матери
1 комментарий
Любой проблема шешемiз
2 комментария
Форсаж 10
104 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
83 комментария
О чем говорят незнакомцы
1 комментарий
Криминальный Город: Разборки В Пусане
3 комментария
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
19 комментариев
Паранормальные
2 комментария
Баба Яга спасает мир
3 комментария
Переводчик
69 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Просто супер
Отзывы
2022, Норвегия, анимация, семейный
Хвостатые пришельцы
Отзывы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Related video
Тест: какое животное лучше всего описывает ваш внутренний мир?
Колоритная внешность: ахнете, увидев мать самой красивой актрисы России
Мечту Киркорова рассекретили: готов поступиться принципами ради Михалкова
Любимый маникюр возрастных женщин оказался главным признаком провинциалки: проверьте себя
Секс-символ фигурного катания: посмотрите, какой Тарасова была до проблем с позвоночником
ДТП, деньги с неба и новая любовь: Глоба раскрыла, что ждет все знаки зодиака в августе
Песню Толкуновой в СССР запретили, а теперь поют на девичниках: в чем крылась причина
«Сваты» оказались бледной копией советского фильма: вы точно удивитесь
«Я еще не созрела»: Навка отвергла неожиданное предложение
Всплыла неудобная правда о бизнесе Малышевой: дела хуже некуда
Минус одна: сериал «Универ» понес невосполнимую потерю
Самые самодостаточные: женщинам с этими именами хорошо и без мужчины
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Идея слабая, подача глупая, снят нормально.
Уснул во время сеанса, разбудил вопль тирекса. Последний раз спал в кинотеатре на фильме \"Аватар повелитель стихий\" примерно также слабенько.
Дочке 5 лет в принципе понравилось.
Авторизация по e-mail