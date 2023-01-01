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Аристоменис Тсирбас
Aristomenis Tsirbas
Киноафиша
Персоны
Аристоменис Тсирбас
Аристоменис Тсирбас
Aristomenis Tsirbas
Дата рождения
3 июля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Монреаль, Канада
Популярные фильмы
Назад к динозаврам
(2022)
6.5
Битва за планету Терра 3D
(2009)
6.3333335
Фильмография Аристоменис Тсирбас
Жанр
Все
Анимация
Приключения
Семейный
Фантастика
Год
Все
2022
2009
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
1
Режиссер
2
6.5
Назад к динозаврам
Timescape
фантастика, семейный
2022, Канада / США
6.3
Битва за планету Терра 3D
Battle for Terra
приключения, анимация
2009, США
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