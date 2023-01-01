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Аристоменис Тсирбас
Аристоменис Тсирбас Aristomenis Tsirbas
Киноафиша Персоны Аристоменис Тсирбас

Аристоменис Тсирбас

Aristomenis Tsirbas

Дата рождения
3 июля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Монреаль, Канада

Популярные фильмы

Назад к динозаврам
Назад к динозаврам (2022)
6.5
Битва за планету Терра 3D
Битва за планету Терра 3D (2009)
6.3333335

Фильмография Аристоменис Тсирбас

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Сценарист 1 Режиссер 2
Назад к динозаврам 6.5
Назад к динозаврам Timescape
фантастика, семейный 2022, Канада / США
Битва за планету Терра 3D 6.3
Битва за планету Терра 3D Battle for Terra
приключения, анимация 2009, США
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