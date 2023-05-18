Джон Дэвид Вашингтон воюет с ИИ в трейлере фантастического фильма «Создатель»

Боевик от создателя «Изгоя-один: Звездные войны. Истории» и «Годзиллы» выйдет в конце сентября.

Студия 20th Century представила трейлер фантастического боевика «Создатель». Главные роли в фильме сыграли Джон Дэвид Вашингтон («Довод»), Эллисон Дженни («Тоня против всех»), Кэн Ватанабэ («Последний самурай»), Мадлен Юна Войлс и Джемма Чан («Вечные»).

Действие разворачивается в мире будущего, где продвинутый искусственный интеллект, разработанный для защиты человечества, обернулся против своих создателей и уничтожил значительную часть населения Земли ядерными ударами. В центре сюжета — опытный боец спецназа Джошуа (Вашингтон), жена которого (Джемма Чан) бесследно исчезла во время одного из столкновений с машинами.

Герой Вашингтона получает задание выследить и убить неуловимого инженера искусственного интеллекта по прозвищу «Создатель», спроектировавшего оружие, способное истребить остатки человеческой расы. Вместе с командой оперативников Джошуа проникает в самое сердце вражеской территории и обнаруживает, что то самое новое оружие, грозящее погибелью всем людям, — это человекоподобный робот, напоминающий маленького ребенка (Мадлен Юна Войлс).

Режиссером фильма выступает Гарет Эдвардс, наиболее известный по блокбастерам «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и «Годзилла». Он также написал сценарий совместно с Крисом Вайцем («Между нами горы»).

Премьера «Создателя» состоится 29 сентября.