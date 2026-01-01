Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Создатель Награды и номинации фильма Создатель

Награды и номинации фильма Создатель 2023

Оскар 2024 Оскар 2024
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
 Лучший звук
Номинант
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
