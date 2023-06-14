Новые «Звездные войны» получили даты выхода, фильмы Marvel и сиквелы «Аватара» откладываются

Disney перенесла часть своих крупнейших проектов на год.

Компания Disney обновила календарь своих релизов, добавив в него новые фильмы и отложив даты премьер будущих частей крупнейших франшиз.

Серьезные изменения коснулись расписания выхода новых проектов студии Marvel. Некоторые фильмы супергеройской вселенной были перенесены на год:

Переносы затронули и будущие сиквелы научно-фантастического блокбастера «Аватар»:

«Аватар 3» выйдет 19 декабря 2025 года;

«Аватар 4» — 21 декабря 2029 года;

«Аватар 5» — 19 декабря 2031 года.

Кроме того, в список были добавлены новые проекты:

Игровой ремейк мультфильма «Моана» выйдет 27 июня 2025 года;

Новая часть франшизы «Чужой» от режиссера Федерико Альвареса — 16 августа 2024 года.

Что касается «Звездных войн», то премьера нового фильма франшизы намечена на декабрь 2026 года. Еще две полнометражные картины по вселенной выйдут на экраны 22 мая 2026 года и 17 декабря 2027 года. Disney не раскрывает полное название ни одного из трех проектов.