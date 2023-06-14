Новые «Звездные войны» получили даты выхода, фильмы Marvel и сиквелы «Аватара» откладываются
Disney перенесла часть своих крупнейших проектов на год.
Компания Disney обновила календарь своих релизов, добавив в него новые фильмы и отложив даты премьер будущих частей крупнейших франшиз.
Серьезные изменения коснулись расписания выхода новых проектов студии Marvel. Некоторые фильмы супергеройской вселенной были перенесены на год:
- «Дэдпул 3» был перенесен на 3 мая 2024 года;
- «Капитан Америка: Новый мировой порядок» — на 26 июля 2024 года;
- «Громовержцы» — на 20 декабря 2024 года;
- «Блэйд» — на 14 февраля 2025 года;
- «Фантастическая четверка» — на 2 мая 2025 года;
- «Мстители: Династия Канга» — на 1 мая 2026 года;
- «Мстители: Секретные войны» — на 7 мая 2027 года.
Переносы затронули и будущие сиквелы научно-фантастического блокбастера «Аватар»:
- «Аватар 3» выйдет 19 декабря 2025 года;
- «Аватар 4» — 21 декабря 2029 года;
- «Аватар 5» — 19 декабря 2031 года.
Кроме того, в список были добавлены новые проекты:
- Игровой ремейк мультфильма «Моана» выйдет 27 июня 2025 года;
- Новая часть франшизы «Чужой» от режиссера Федерико Альвареса — 16 августа 2024 года.
Что касается «Звездных войн», то премьера нового фильма франшизы намечена на декабрь 2026 года. Еще две полнометражные картины по вселенной выйдут на экраны 22 мая 2026 года и 17 декабря 2027 года. Disney не раскрывает полное название ни одного из трех проектов.
Фото: Disney