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Киноафиша Новости Новые «Звездные войны» получили даты выхода, фильмы Marvel и сиквелы «Аватара» откладываются

Новые «Звездные войны» получили даты выхода, фильмы Marvel и сиквелы «Аватара» откладываются

14 июня 2023 10:15
Новые «Звездные войны» получили даты выхода, фильмы Marvel и сиквелы «Аватара» откладываются

Disney перенесла часть своих крупнейших проектов на год.

Компания Disney обновила календарь своих релизов, добавив в него новые фильмы и отложив даты премьер будущих частей крупнейших франшиз.

Серьезные изменения коснулись расписания выхода новых проектов студии Marvel. Некоторые фильмы супергеройской вселенной были перенесены на год:

Переносы затронули и будущие сиквелы научно-фантастического блокбастера «Аватар»:

  • «Аватар 3» выйдет 19 декабря 2025 года;
  • «Аватар 4» — 21 декабря 2029 года;
  • «Аватар 5» — 19 декабря 2031 года.

Кроме того, в список были добавлены новые проекты:

  • Игровой ремейк мультфильма «Моана» выйдет 27 июня 2025 года;
  • Новая часть франшизы «Чужой» от режиссера Федерико Альвареса — 16 августа 2024 года.

Что касается «Звездных войн», то премьера нового фильма франшизы намечена на декабрь 2026 года. Еще две полнометражные картины по вселенной выйдут на экраны 22 мая 2026 года и 17 декабря 2027 года. Disney не раскрывает полное название ни одного из трех проектов.

Фото: Disney
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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