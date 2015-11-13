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Песнь Лахора Песнь Лахора
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Song of Lahore

Песнь Лахора, 2015

2015 / США / Пакистан
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Музыканты пакистанского коллектива Sachal Jazz Ensemble собрались с целью сохранения классических музыкальных традиций Пакистана. Когда их исполнение классической композции Дэйва Брубека «Take Five» собрало огромное количество просмотров на YouTube, коллектив пригласили в США, где они дали большой концерт в Линкольн-центре. Вместе с участниками группы режиссеры документального фильма пытаются разобраться, чем живёт сейчас пакистанская музыкальная традиция и какое место осталось для музыки в обществе страны, вот уже много десятилетий раздираемой непрекращающимися конфликтами.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 13 ноября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Шармен Обайд-Шиной
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Песнь Лахора 2 постера
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