Песнь Лахора, 2015

Музыканты пакистанского коллектива Sachal Jazz Ensemble собрались с целью сохранения классических музыкальных традиций Пакистана. Когда их исполнение классической композции Дэйва Брубека «Take Five» собрало огромное количество просмотров на YouTube, коллектив пригласили в США, где они дали большой концерт в Линкольн-центре. Вместе с участниками группы режиссеры документального фильма пытаются разобраться, чем живёт сейчас пакистанская музыкальная традиция и какое место осталось для музыки в обществе страны, вот уже много десятилетий раздираемой непрекращающимися конфликтами.