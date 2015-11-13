Песнь Лахора, 2015

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о выходе в прокат О фильме Музыканты пакистанского коллектива Sachal Jazz Ensemble собрались с целью сохранения классических музыкальных традиций Пакистана. Когда их исполнение классической композции Дэйва Брубека «Take Five» собрало огромное количество просмотров на YouTube, коллектив пригласили в США, где они дали большой концерт в Линкольн-центре. Вместе с участниками группы режиссеры документального фильма пытаются разобраться, чем живёт сейчас пакистанская музыкальная традиция и какое место осталось для музыки в обществе страны, вот уже много десятилетий раздираемой непрекращающимися конфликтами. Развернуть 7.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 22 минуты Год выпуска 2015 Премьера в мире 13 ноября 2015 Возраст 16+ Режиссер Шармен Обайд-Шиной Все актеры и съемочная группа 2 постера

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