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Постер фильма Феллинополис
6.9
Киноафиша Фильмы Феллинополис
6.9

Феллинополис

, 2020
Fellinopolis
Италия / документальный / 18+
Постер фильма Феллинополис
6.9

О фильме

К столетию Феллини у нас есть исключительная возможность понаблюдать "через замочную скважину" за мастером во время работы и открыть для себя новые стороны этого человека и его творческого процесса. У Ферруччо Кастронуово была уникальная привилегия – снимать, как Феллини делает свои фильмы, документировать и показывать элементы его "великой игры", его находки и его "ложь". По просьбе маэстро, с 1976-го по 1986 год Ферруччо фиксировал на кинокамеру съѐмочный процесс фильмов «Казанова», «Город женщин», «И корабль плывёт», «Джинджер и Фред».

В ролях

Ferruccio Castronuovo
Self - Interviewee
Федерико Феллини
Федерико Феллини
Self
Данте Ферретти
Self - Interviewee
Norma Giacchero
Self - Interviewee
Джульетта Мазина
Self - Interviewee
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Self - Interviewee
Маурицио Милленотти
Self - Interviewee
Нандо Орфей
Self - Interviewee
Никола Пьовани
Self - Interviewee
Энтони Куинн
Энтони Куинн
Self - Interviewee
Режиссер Сильвия Джульетти
Сценарист Сильвия Джульетти
Композитор Rocco de Rosa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 18 октября 2020
Дата выхода
20 мая 2021 Италия
Сборы в мире $1 964
Производство iFrame
Другие названия
Fellinopolis, Fellinopole, Fellinopolis - O Mundo de Federico Fellini, Pellinopolliseu, Фелинополис, 费里尼的世界

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 7 февраля 2022

Отзывы о фильме

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