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Феллинополис
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Fellinopolis

Феллинополис, 2020

2020 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

К столетию Феллини у нас есть исключительная возможность понаблюдать "через замочную скважину" за мастером во время работы и открыть для себя новые стороны этого человека и его творческого процесса. У Ферруччо Кастронуово была уникальная привилегия – снимать, как Феллини делает свои фильмы, документировать и показывать элементы его "великой игры", его находки и его "ложь". По просьбе маэстро, с 1976-го по 1986 год Ферруччо фиксировал на кинокамеру съѐмочный процесс фильмов «Казанова», «Город женщин», «И корабль плывёт», «Джинджер и Фред».

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 13 марта 2021
Возраст 16+
Режиссер
Сильвия Джульетти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Феллинополис 1 постер
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