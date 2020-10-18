Феллинополис, 2020

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К столетию Феллини у нас есть исключительная возможность понаблюдать "через замочную скважину" за мастером во время работы и открыть для себя новые стороны этого человека и его творческого процесса. У Ферруччо Кастронуово была уникальная привилегия – снимать, как Феллини делает свои фильмы, документировать и показывать элементы его "великой игры", его находки и его "ложь". По просьбе маэстро, с 1976-го по 1986 год Ферруччо фиксировал на кинокамеру съѐмочный процесс фильмов «Казанова», «Город женщин», «И корабль плывёт», «Джинджер и Фред».
|20 мая 2021
|Италия