Великий дух, 2019

На окраине апулийского города Таранто происходит ограбление. Один из воров, Тонино, воспользовавшись замешательством подельников, похищает всю добычу и убегает. Прячась от преследования, на одной из заброшенных мансард города Тонино встречает странного человека с эксцентричной внешностью. Тот утверждает, что его зовут Черный олень и он принадлежат к индейскому племени сиу, которое борется против янки. Тонино ранен, и Черный олень, к которому он поначалу относится пренебрежительно, становится его единственной надеждой. Так начинается история дружбы, которая перевернет жизни обоих. В Москве фильм представит актер Рокко Папалео, после показа состоится обсуждение.