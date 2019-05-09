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Великий дух Великий дух
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Il grande spirito

Великий дух, 2019

2019 / Италия
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13 голосов
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О фильме

На окраине апулийского города Таранто происходит ограбление. Один из воров, Тонино, воспользовавшись замешательством подельников, похищает всю добычу и убегает. Прячась от преследования, на одной из заброшенных мансард города Тонино встречает странного человека с эксцентричной внешностью. Тот утверждает, что его зовут Черный олень и он принадлежат к индейскому племени сиу, которое борется против янки. Тонино ранен, и Черный олень, к которому он поначалу относится пренебрежительно, становится его единственной надеждой. Так начинается история дружбы, которая перевернет жизни обоих. В Москве фильм представит актер Рокко Папалео, после показа состоится обсуждение.

5.9 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 9 мая 2019
Возраст 16+
Режиссер
Серджо Рубини
Серджо Рубини
В ролях
Серджо Рубини
Серджо Рубини
Рокко Папалео
Рокко Папалео
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Великий дух 1 постер
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