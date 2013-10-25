Запад, 2013

ГДР, 1975 год. Нелли провожает на конгресс физиков Василия, друга и отца своего 6-летнего сына Алексея, советского учёного, работающего в Берлине. Вскоре Нелли получает известие, что Василий погиб на родине в автокатастрофе. Не в силах пережить душевную боль, Нелли решает эмигрировать в ФРГ, чтобы, попрощавшись со своим прошлым, начать жизнь с чистого листа. Представив пограничникам подкупленного ею таксиста своим мужем и благополучно переехав границу, Нелли вздыхает с облегчением: самое опасное, кажется, осталось позади. Радоваться, однако, слишком рано…