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Запад
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Westen / Lagerfeuer

Запад, 2013

2013 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

ГДР, 1975 год. Нелли провожает на конгресс физиков Василия, друга и отца своего 6-летнего сына Алексея, советского учёного, работающего в Берлине. Вскоре Нелли получает известие, что Василий погиб на родине в автокатастрофе. Не в силах пережить душевную боль, Нелли решает эмигрировать в ФРГ, чтобы, попрощавшись со своим прошлым, начать жизнь с чистого листа. Представив пограничникам подкупленного ею таксиста своим мужем и благополучно переехав границу, Нелли вздыхает с облегчением: самое опасное, кажется, осталось позади. Радоваться, однако, слишком рано…

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 25 октября 2013
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Кристиан Швохов
В ролях
Йордис Трибель
Йордис Трибель
Тристан Гёбель
Александр Шеер
Александр Шеер
Джеки Идо
Анна Антонович
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Запад 2 постера
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