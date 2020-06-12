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Йордис Трибель
Йордис Трибель
Jördis Triebel
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Йордис Трибель
Jördis Triebel
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Дата рождения
30 октября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Йордис Трибель
Родилась 30 октября 1977 года. Восточный Берлин, Германия (ГДР).
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Фильмография Йордис Трибель
Моя Зои
драма
2019, Великобритания / Франция / Германия
5.0
Террор — приговор выносите вы
драма
2016, Германия
7.0
Мой друг робот
детский, приключения
2016, Германия / Бельгия
4.0
Вздох
драма
2015, Германия / Греция
6.0
Запад
драма
2013, Германия
6.0
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Премьера состоится 27 июня.
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12 июня 2020 14:20
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