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Клаудия Михельсен

Claudia Michelsen
Клаудия Михельсен
Клаудия Михельсен Claudia Michelsen
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Дата рождения
4 февраля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Клаудии Михельсен

Родилась 4 февраля 1969 года. Дрезден, Германия.

Фильмография Клаудии Михельсен
Четверо против банка
Четверо против банка
комедия, криминал 2017, Германия
6.0
Кокоша – маленький дракон
Кокоша – маленький дракон
семейный, анимация 2014, Германия
6.0
Фэй Грим
Фэй Грим
боевик, триллер 2006, США / Германия
6.0
Академия смерти
Академия смерти
драма, военный 2004, Германия
6.0
Германия девять ноль
Германия девять ноль
драма 1991, Франция
7.0
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