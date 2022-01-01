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Клаудия Михельсен
Клаудия Михельсен
Claudia Michelsen
О персоне
Фильмография
Клаудия Михельсен
Claudia Michelsen
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Дата рождения
4 февраля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Клаудии Михельсен
Родилась 4 февраля 1969 года. Дрезден, Германия.
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Фильмография Клаудии Михельсен
Четверо против банка
комедия, криминал
2017, Германия
6.0
Кокоша – маленький дракон
семейный, анимация
2014, Германия
6.0
Фэй Грим
боевик, триллер
2006, США / Германия
6.0
Академия смерти
драма, военный
2004, Германия
6.0
Германия девять ноль
драма
1991, Франция
7.0
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