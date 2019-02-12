Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
5.9
Киноафиша
Фильмы
Музыка и апокалипсис
5.9
Музыка и апокалипсис
, 2018
Weitermachen Sanssouci / Music and Apocalypse
Германия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Похожие
5.9
В ролях
Софи Ройс
Brenda Berger
Филипп Хаус
Julius Kelp
Sarah Ralfs
Phoebe Phaidon
Бернд Мосс
Alfons Abstract-Wege
Марьям Заре
Wendela Wendela
Leonie Jenning
Pepa, die Gewandte
Luis Krawen
Oswald, der Gescheite
Martha Mechow
Elinor, die Wunderliche
Jean Chaize
Francini, Evaluator
Бастиан Трост
Dakkar Prinz
Режиссер
Макс Линц
Сценарист
Макс Линц
,
Nicolas von Passavant
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
12 февраля 2019
Дата выхода
24 октября 2019
Германия
Производство
Amerikafilm
Другие названия
Weitermachen Sanssouci, Music and Apocalypse, Música y apocalipsis, Muzyka na czas apokalipsy, Последний проект
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
12
голосов
5.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Музыка и апокалипсис
В стране, которой больше нет
драма
2022, Германия
6.0
Двойное счастье
комедия, семейный
2020, Италия
5.0
Мы встретились в День взятия Бастилии
комедия
2013, Франция
6.0
Берлин, площадь Шамиссо
мелодрама, драма
1980, Германия
6.0
Обучение лжи
комедия, драма, мелодрама
2003, Германия
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано
Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667