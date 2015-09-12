Вздох, 2015

Молодая гречанка Елена, едва получив от подруги Деспи предложение поработать в Германии, тут же на него соглашается: на родине ни у нее, ни у бойфренда Костаса нет ни нормальной работы, ни жилья. Владелец бара, куда изначально зовут Елену, требует прохождения полного медицинского обследования, и вот его-то результаты она никак не может предъявить потенциальному боссу: девушка ждет ребенка. Возвращаться в Грецию ни с чем Елена не хочет и бросается к Деспи с просьбой найти ей хоть какую-то работу, и та помогает подруге: знакомой семье срочно требуется няня. Елена, не имеющая ни малейшего представления об уходе за малышами, даже не задается вопросом, сможет ли она в ее положении справиться с бойкой Лоттой. А у Тессы, матери Лотты, просто нет выбора…