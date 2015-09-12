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Ein Atem

Вздох, 2015

2015 / Германия / Греция
6.4 Оцените
15 голосов
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О фильме

Молодая гречанка Елена, едва получив от подруги Деспи предложение поработать в Германии, тут же на него соглашается: на родине ни у нее, ни у бойфренда Костаса нет ни нормальной работы, ни жилья. Владелец бара, куда изначально зовут Елену, требует прохождения полного медицинского обследования, и вот его-то результаты она никак не может предъявить потенциальному боссу: девушка ждет ребенка. Возвращаться в Грецию ни с чем Елена не хочет и бросается к Деспи с просьбой найти ей хоть какую-то работу, и та помогает подруге: знакомой семье срочно требуется няня. Елена, не имеющая ни малейшего представления об уходе за малышами, даже не задается вопросом, сможет ли она в ее положении справиться с бойкой Лоттой. А у Тессы, матери Лотты, просто нет выбора…

6.4 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 12 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Кристиан Цюберт
В ролях
Йордис Трибель
Йордис Трибель
Беньямин Задлер
Беньямин Задлер
Апостолис Тоцикас
Ника Мария Фассиль
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вздох 1 постер
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