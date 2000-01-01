Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Молчаливый друг 7.6
Молчаливый друг (2025)
В стране, которой больше нет 6.4
В стране, которой больше нет (2022)
Однажды мы расскажем друг другу всё 5.8
Однажды мы расскажем друг другу всё (2023)

Фильмография Марлен Бероу

Молчаливый друг 7.6
Молчаливый друг Silent Friend
биография, исторический 2025, Китай / Франция / Германия / Венгрия
Однажды мы расскажем друг другу всё 5.8
Однажды мы расскажем друг другу всё Someday We'll Tell Each Other Everything
драма, исторический, мелодрама 2023, Германия
В стране, которой больше нет 6.4
В стране, которой больше нет In einem Land, das es nicht mehr gibt
драма 2022, Германия
