О персоне
Фильмография
Марлен Бероу
Marlene Burow
Киноафиша
Персоны
Марлен Бероу
Марлен Бероу
Marlene Burow
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.6
Молчаливый друг
(2025)
Билеты
6.4
В стране, которой больше нет
(2022)
5.8
Однажды мы расскажем друг другу всё
(2023)
Фильмография Марлен Бероу
7.6
Молчаливый друг
Silent Friend
биография, исторический
2025, Китай / Франция / Германия / Венгрия
5.8
Однажды мы расскажем друг другу всё
Someday We'll Tell Each Other Everything
драма, исторический, мелодрама
2023, Германия
6.4
В стране, которой больше нет
In einem Land, das es nicht mehr gibt
драма
2022, Германия
